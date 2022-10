Uit liefde voor de Earrings: Alphense coverband Naked Truth eindelijk theaters in met grootste hits unplugged

Inmiddels staan de vier Alphenaren, die thuis repeteren of in een kantoorgebouw in Mijdrecht, weer te stuiteren van enthousiasme, want ze mogen weer nadat corona hun speelplekken verorberde. Komende vrijdagavond gaan ze los in ‘eigen huis’, tijdens een optreden in de kleine zaal van Theater Castellum (er zijn nog tien kaarten).

De naam Naked Truth is een eerbetoon aan het eerste unplugged album van Golden Earring in 1992 met diezelfde titel. ,,In de jaren 90 werd unplugged spelen een hype. In het Amsterdamse café De Kroon gaf Golden Earring unplugged een concert en nam het album The Naked Truth op’’, vertelt de Alphense leadzanger Roland Brons. Het album bleek een succes en bleek ook een redding te zijn van Golden Earring. ,,Het zorgde voor nieuw elan van optredens in theaters.’’

Eerbetoon

Wat Brons en de andere bandleden overigens niet willen is mensen het gevoel geven dat ze ‘lijkenpikkertje’ spelen nu George Kooymans ziek is. ,,We doen dit uit liefde voor de ‘Earrings’ en zijn hier al sinds 2019 mee bezig. Het mooie nummer Hold me now, dat Kooymans speelde tijdens het laatste concert in de Ziggo Dome gaan we ook spelen als een eerbetoon aan Kooymans. Het mooie aan unplugged spelen is dat je muzikaal echt heel goed moet zijn.’’

Aan liefde voor Golden Earring is in Nederland totaal geen gebrek, weet Brons. ,,In onze zalen staan drie generaties fans en de muziek blijft populair.’’ Of de echte Earrings ook komen kijken? Brons kan het niet uitsluiten. ,,De kans zit er wel in dat er eens een bandlid komt kijken of een keertje aanhaakt. Ze weten in elk geval dat we bestaan.’’

The Naked Truth speelt vrijdagavond om 20.30 uur in de kleine zaal van Theater Castellum in Alphen.

