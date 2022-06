Uitgebrand complex Kaag vervangen door nieuwbouw, bewoners hebben allemaal dak boven het hoofd

Het uitgebrande wooncomplex aan de Beatrixlaan in de Kaag wordt herbouwd. De dertig bewoners hebben allemaal tijdelijke of vervangende woonruimte; er slapen volgens de gemeente geen mensen ‘op straat’.

Het appartementengebouw aan de Beatrixlaan werd 20 februari zwaar beschadigd door een grote brand. Eén bewoner overleefde de vuurzee niet.

Nu de eerste hulp na de brand is verleend, heeft de gemeente de balans opgemaakt om te kijken of nog actie nodig is. Uit deze rapportage van de nazorg blijkt dat iedereen momenteel een dak boven het hoofd heeft. ,,Er slapen zogezegd geen mensen ‘op straat’, maar er zijn wel enkele mensen die ongelukkig zijn met hun nieuwe of huidige woonsituatie’’, vertelt de gemeente Kaag en Braassem.

Alles kwijt

Woningcorporatie MeerWonen heeft verscheidene huurders geholpen een nieuwe woning te vinden. Voor de toewijzing van drie huizen is wel een afwijking nodig van de huisvestingsregels van de regio Holland Rijnland.

Veel bewoners zijn veel, zo niet alles kwijtgeraakt. Zes huishoudens hadden geen inboedelverzekering, meldt de gemeente. Bij enkelen was dat een bewuste keuze. Bij sommige anderen was dat echter niet zo en voor hen is dit dan ook een probleem. Via de dorpsraad Kaag is meteen na de brand een inzamelingsactie opgezet. De opbrengst daarvan is verdeeld over alle bewoners.

Herbouwen

Het gebouw zelf is geïnspecteerd en onbewoonbaar verklaard. Het is ook niet veilig om naar binnen te gaan, vandaar dat het terrein snel werd afgezet met hekken. De eigenaar heeft in het overleg met de gemeente laten weten dat hij het pand wil slopen en in een iets gewijzigde vorm wil herbouwen.

Een aantal van de 22 appartementen zal wat ruimer worden, dankzij een extra toe te voegen etage. Daarbij wil de eigenaar binnen de normen van het bestemmingsplan blijven. Volgens Kaag en Braassem hoeft dan niet het bestemmingsplan te worden veranderd.

