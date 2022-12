Uittocht van de Sint in Ter Aar jammer voor de één, prima voor de ander: ‘Einde van spanning en onrust’

Pakjesavond is geweest en Sinterklaas keert terug naar Spanje. In Ter Aar kwamen dinsdagavond nog honderden kinderen bijeen om hem en zijn gevolg uit te zwaaien. Hoewel het een stuk minder druk was dan bij de intocht, is dat afscheid voor sommige kinderen toch belangrijk.