Urenlang in de file voor... aardbeien: in deze drive-in krijg je ze in alle kleuren en smaken

Soms uren in de rij en binnen 3 minuten ben je erdoorheen: het lijkt wel een attractie in de Efteling, maar het is toch echt de Aardbeien Drive In op het ITC-terrein in Hazerswoude. Dranghekken, afzetlinten en zelfs een verkeersleider zijn typerend voor het succes.