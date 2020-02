Vader bijt baby, Alphense moeder (22) doet niets: ‘Ik hoopte dat het zou stoppen’

UPDATE In Boskoop aangehou­den man (21) verdacht van vuurwapen­be­zit: ‘aanhouding was kwestie van tijd’

9:33 De opzienbarende aanhouding van een 21-jarige man in de Snijdelwijk in Boskoop was ‘een kwestie van tijd’, zeggen buurtbewoners. De man werd zondagavond aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit, maar de buurt vermoedt dat er meer aan de hand is. ,,Hij was vijf, zes keer per nacht steeds tien minuten weg.”