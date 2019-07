Vader eist IQ-test voor dochter na schooladvies: ‘Vmbo of gymnasium maakt mij niet uit’

Regiosport Voetballer van Alphense Boys gaat voor kans als prof bij Engelse club

21 juli Het is de ultieme jongensdroom om ooit voor een profclub uit te komen. Die droom wordt voor Ilounga Pata (18) werkelijkheid. Het Engelse Huddersfield Town neemt de jeugdspeler van Alphense Boys over en Pata probeert via die weg te slagen in het profvoetbal. ,,Ik ben hier erg blij mee", vertelde de jongeling.