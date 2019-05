‘Vader steekt vrouw en dochters in Diamantflat in Alphen’

Albert Heijn wil winkel in De Aarhof uitbreiden

28 mei Albert Heijn wil het winkelpand in winkelcentrum De Aarhof in Alphen uitbreiden. Dat meldt een woordvoerder van de supermarktketen. Veel meer is er nog niet duidelijk over de uitbreidingsplannen. ,,We zijn aan het onderzoeken of dit mogelijk is", zegt de woordvoerder.