Vakantie voor gezin na tien minuten al voorbij door gekantelde caravan

Nog geen tien minuten waren ze onderweg naar hun vakantieadres, Rob van Heijningen en zijn vrouw uit Alphen aan den Rijn, toen plots hun nieuwe caravan kantelde op de N11. Nu is het nog maar zeer de vraag of hun vakantie doorgaat. ,,We hebben er heel slecht van geslapen.''

Dinsdagavond, acht uur, het was eindelijk zover: Rob van Heijningen (65) en zijn vrouw vertrokken met de caravan voor een welverdiende vakantie van vier weken richting het Drentse Dwingeloo. Met een nieuwe caravan, die ze vorig jaar hadden gekocht. Na een vakantie van twee weken in mei was het nu tijd voor het echte werk. Van Heijningen nam plaats op de bijrijdersstoel. ,,Mijn vrouw rijdt al jaren met de caravan, omdat ik niet het juiste rijbewijs heb. Ik mag wel met een caravan rijden, maar onze auto, een Subaru Forester, is zo zwaar, dat je een BE-rijbewijs nodig hebt.''

Lees ook Slechte start van vakantie; gloednieuwe caravan kantelt bij N11 Lees meer

Kort na vertrek, in de smalle Kooikerstraat, deed zijn vrouw haar raampje open voor een agent, die de buitenspiegel van zijn wagen inklapt zodat de Van Heijningens kunnen passeren. Eerste obstakel overwonnen, hop, op naar Drenthe! Maar, die agent zouden ze nog geen tien minuten later weer zien. ,,We hadden nog geen tweehonderd meter op de N11 afgelegd, toen mijn vrouw het raampje dicht probeerde te draaien.'' Wat er toen gebeurde, is onduidelijk, maar de auto en de caravan begonnen rare bewegingen te maken. ,,Het kan een windvlaag zijn geweest, of een lekke band van de caravan, maar de caravan ging scharen. Mijn vrouw probeerde de auto recht te houden door te remmen, maar achteraf bleek dat je dan juist gas moet geven. Wisten wij veel.'' De auto reed de middenberm op, de caravan kantelde. Ongedeerd krabbelde het stel de Subaru uit. ,,Gelukkig kwamen we niet op de andere weghelft. En we hadden geluk dat we zo’n zware auto hebben, anders was die ook gekanteld.''

Opmieter

Toen Van Heijningen een blik wierp in de gekantelde caravan, trof hij een ravage aan: het bed was omhoog geklapt en alles, kleren, levensmiddelen en servies, was uit de kasten gekomen. Vermoedelijk moet de onderkant worden vervangen. ,,Hij heeft een flinke opmieter gehad'', zucht de inwoner van Kerk en Zanen. Hij belde de politie. Zijn caravan werd door een bergingsbedrijf naar Bodegraven gesleept en verhuist vanmiddag naar de dealer in Boskoop, waar de verzekeringsmaatschappij de schade op komt nemen. ,,Gelukkig zijn we tegen nieuwwaarde verzekerd, maar de schade zal wel in de duizenden euro’s lopen.''

Pechvogels

Gedesillusioneerd keerden Van Heijningen en zijn vrouw terug naar huis. Of ze nog op vakantie kunnen – ze zouden vier weken naar Dwingeloo gaan, dan weer twee weken thuis zijn, en dan weer drie weken terug gaan – is nog maar zeer de vraag. ,,We weten niet of de caravan gerepareerd moet worden, of dat we een nieuwe kunnen krijgen of moeten kopen. Een zwager zei al dat we hun caravan konden lenen zodra ze terug zijn, maar die hebben geen voortent, alleen een klein luifeltje. Met slecht weer is dat niet echt fijn.'' Ook de auto moet nog gemaakt worden: er is schade in de wielkas. Voorlopig geen Dwingeloo, maar Alphen aan den Rijn voor de pechvogels.