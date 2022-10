Valerie en Koen leefden een dag als miljonair: ‘Personal assistent hield ons goed in de gaten’

,,Het was écht een droomdag”, vertelt Valerie van Krimpen zondagochtend, terwijl ze door haar privéchauffeur weer terug naar Alphen wordt gebracht.

Met die privéchauffeur begon de dag van Valerie en haar vriend Koen zondag ook. ,,We werden naar een twee sterrenrestaurant gebracht. Daar kregen we maar liefst negen gangen te eten, inclusief een bijpassend glas wijn bij ieder gerecht. Je kunt je voorstellen dat we hierna flink tipsy waren”, vertelt Van Krimpen lachend.

,,Alles wat we hebben gegeten was heerlijk. Ik heb ook voor het eerst kaviaar gegeten. Daarbij verwachtte ik een heel uitgesproken smaak, maar dat viel heel erg mee. Het was gewoon echt lekker.”

Nadat Valerie en Koen hun buiken vol hadden, stond een boottocht op het programma. ,,We zijn met 85 kilometer per uur door de Rotterdamse havens gevaren. Dat was heel spannend, maar zó vet!”

Vervolgens mochten de geluksvogels zich uitleven in de Bijenkorf, het moment van de dag waar Valerie van te voren het meest naar uitkeek. ,,Van te voren hadden Koen en ik al even gebeld met de personal shopper, zodat hij onze maat en stijl wist. We hebben vervolgens allerlei gave dingen gepast. Maar uiteindelijk zijn we allebei voor de outfit gegaan die we als eerste aan hebben gehad. Dat heeft de personal shopper dus goed gedaan!”

Met de nieuwe outfits aan, ging het stel vervolgens de visagie in om daarna een fotoshoot te krijgen. ,,Koen heeft een mooi Hugo Boss pak en ik heb echt een prachtige zwarte glittergalajurk gekregen. Die kostte 400 euro. Kleding met zulke prijzen heb ik eigenlijk nog nooit gehad.”

Valerie en Koen sloten hun droomdag af met een etentje op de Euromast, inclusief prachtig uitzicht, om vervolgens naar hun hotel te worden gebracht, cruiseschip SS Rotterdam. Het was een drukke dag, maar om de tijd hoefden ze zich geen moment druk te maken. ,,We hadden een personal assistent die ons constant in de gaten hield en zich bezig hield met het tijdsschema. Wij konden daardoor optimaal genieten.”

