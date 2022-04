Van As zoekt oplossing voor huurders Noorderkeerkring die ‘zomaar op straat staan’

Wethouder Van As laat uitzoeken of de bewoners later weg kunnen. Eerder zeiden eigenaar Woonforte en verhuurder Villex dat dit niet kon. Ook de Alphense burgemeester Liesbeth Spies zei deze week nog dat de bewoners die nu klagen juridisch geen poot hebben om op te staan. Volgens de klagers en enkele politieke partijen staan de huurders straks ‘zomaar’ op straat. Woonforte zou het complex het complex nu al slopen, maar besloot het aan te bieden voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.