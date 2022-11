Van ijskoude Nieuwkoopse Plassen naar wildernis van Alaska, Yorben blijft zichzelf uitdagen: ‘Koud douchen is blijvertje’

Boskoopse Snijdel­wijk kan opgelucht ademhalen: omstreden weg dwars door woonwijk lijkt van de baan

Bewoners van de Snijdelwijk in Boskoop lijken opgelucht te kunnen ademhalen: een nieuwe autoroute vanaf de N207 via hun wijk naar de Hoogeveenseweg is eigenlijk geen optie.

22 november