Van stewardess naar zorgmedewerker: Claudia (57) gooide door corona het roer radicaal om

Optredens bij NPO-talk­show ‘De Vooravond’ openen deuren voor cabaretiè­re Kiki Schippers: ‘Ik word nu herkend op straat’

1 november Ze had nu volop in de try-outs moeten zitten van haar nieuwe voorstelling Meer, maar cabaretière en AD-columniste Kiki Schippers (32) hoopt nu vooral dat haar première in december door kan gaan. Toch zijn er in deze coronatijd ook nieuwe kansen voor de Woerdense, zoals optreden bij NPO-talkshow De Vooravond. ,,Ik word nu opeens herkend op straat.”