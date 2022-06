Van voetbalvoorzitter tot penningmeester bij de ondernemers: Gerard (75) is supervrijwilliger en krijgt een lintje

Alphenaar Gerard van der Klaauw (75) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De oud-voorzitter van voetbalclub ARC kreeg deze koninklijke onderscheiding donderdag bij de jaarvergadering van ondernemersvereniging VOA.

Van der Klaauw is een bekend figuur in de Alphense ondernemerswereld. Zo is hij verbonden aan het economische platform EDBA en was hij de afgelopen jaren boegbeeld van de Stichting Centrummanagement Alphen. In die rol was hij nauw betrokken bij plannen voor een fraaier stadshart, liefst met (deels) gratis parkeren.

Voetbalclub ARC in Alphen was zo’n beetje de eerste met een felicitatie. Op de website van de vereniging prijkte al heel snel een bericht met foto over oud-voorzitter Gerard van der Klaauw (72). Die kreeg donderdag een lintje voor al zijn vrijwilligerswerk. Als ARC-preses maakte hij mee dat de club op het hoogste amateurniveau (topklasse) speelde.

Van der Klaauw is een echte clubman, die tot de dag van vandaag actief is bij ARC. Maar de Alphenaar heeft nog een hele portefeuille aan andere vrijwilligerstaken: behalve voetbal houdt hij zich ook bezig met ondernemers, politiek, economie en het Alphense Stadshart. De ‘supervrijwilliger’ heeft er een dagtaak aan.

Van der Klaauw werd donderdag overvallen tijdens de jaarvergadering van ondernemersclub VOA, waar hij als penningmeester net de jaarcijfers presenteerde. Dat gebeurde in Flora Boskoop.

De Alphense burgemeester Spies bracht een verrassingsbezoek met de boodschap dat Van der Klaauw zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau mag noemen. Spies had, verdekt opgesteld in de zaal, de jaarvergadering meegemaakt: ,,Nou, dat verloopt wel iets vlotter dan bij de gemeenteraad.”

De gedecoreerde had het ‘niet zien aankomen’. ,,Op een gegeven moment zag ik mijn vrouw in de zaal zitten. Ik dacht: wat doet die nou bij de VOA? Maar ik had nog niks door.” Hij is dan wel pensionado, maar dan kan je nog steeds wat doen voor de samenleving, vindt de Alphenaar. ,,Al ben ik ook graag actief met mijn kleinkinderen.”

