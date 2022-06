Vanaf vrijdag gratis parkeren in parkeergarages? Gaat hem niet worden, het is wéér uitgesteld

Aanvankelijk zou je vanaf vrijdag 1,5 uur gratis kunnen parkeren in de garages van de gemeente Alphen, zoals de Castellumgarage, het parkeerdek van De Aarhof of de bieb-garage. Maar dat is vanwege de verkiezingen, de installatie van het nieuwe gemeentebestuur en het inwerken daarvan niet meer haalbaar, zegt wethouder Relus Breeuwsma, die het parkeerdossier over heeft genomen van Gert-Jan Schotanus. Wanneer het parkeren wél ingaat, durft hij niet te zeggen. ,,Als het nog dit jaar kan, dan zullen we dat zeker niet nalaten.”