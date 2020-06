Vandalisme, mishandeling én doodslag. De Diamantflat is hét ‘afvoerputje’ van Alphen: ‘Honden plassen in de lift’

te smalle straten Waarom Hazerswou­de-Dorp bang is dat er doden vallen: ‘De gemeente is arrogant als de pest geweest’

13:05 Breekt er in de schildersbuurt in Hazerswoude-Dorp brand uit, dan kan de brandweer amper blussen en vallen er gewonden of doden. Dat is het schrikbeeld van veel bewoners, nu de straten hier na een dure opknapbeurt nog steeds te smal zijn.