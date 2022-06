Vanuit het niets kreeg Edwin (57) pijn in zijn rug, de volgende dag stierf hij: ‘Iedereen was in shock’

Bij jongerencentrum De Schakel in Langeraar leerden ze elkaar kennen. Papenveerse Anja en Korteraarder Edwin. ,,Ik was 15 en hij 18.’’ Het was liefde op het eerste gezicht. Anja bekent dat ze destijds in het telefoonboek heeft gezocht waar in Korteraar hij precies woonde. ,,Ik zat op de mavo en hij op de havo. We moesten allebei eindexamen doen.’’ In 1989 zijn ze getrouwd en werd Ter Aar hun woonplaats. Ze kregen er hun twee kinderen: zoon Jordan en dochter Lisa.