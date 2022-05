Varkens van pluk en -oogsttuin eindigen als speklapjes: ‘Ze hebben een goed leven gehad’

De varkentjes, geboren op de kinderboerderij in Alphen, eindigen als speklapje. Is dat niet zielig?

,,Die vraag wordt vaak gesteld. Ik draai het liever om. Deze varkens hebben het beste leven gehad dat we konden bieden. Waar andere varkens leven op een paar vierkante meter beton, hebben onze varkens 1.000 vierkante meter waar ze kunnen modderbaden, wroeten, kriebelen en slapen. Ook leven ze bij ons langer dan in de bio-industrie, waar het einddoel hetzelfde is maar de manier erop heel anders.”