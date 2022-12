Veel baby-egels verzwakt begonnen aan winterslaap, opvang zit overvol: ‘We hebben echt geen plek’

Dit jaar zijn meer najaarsbaby’s geboren, dus zitten de dieren laat in het seizoen nog met een kleintje, legt Tonkes uit. Maar het probleem is dat die baby-egels onvoldoende zijn uitgerust met vet om de winterslaap door te komen.

,,Er zijn veel mensen die egels zien lopen, die rammelen van de honger”, zegt Tonkes. ,,We hadden volle zomerdagen, de romantiek bleef langer hangen in de lucht.” Dus meer kleintjes. Maar die moeten wel de tijd hebben om zich rond te eten, zodat ze in de winter kunnen interen op hun vetlaag.

,,Stel een egel wordt eind september geboren”, zegt Tonkes. ,,De moeder laat hem of haar met zes weken achter. Daar zit je dan. Je hebt geen eten meer. Bent te mager om eten te vinden, dan word je zwakker en zie je dat de kleintjes het niet redden. Daar bellen mensen voor. Nog steeds krijgen we vier egels per week binnen, per jaar 120. Alleen in Alphen.”

Harteloos

Probleem is dat de opvang draait op vrijwilligers. ,,Mensen zitten met een zielig egeltje, maar we zitten overvol. Als we dat zeggen, komt dat harteloos over, maar we hebben echt geen plek.”

De verzwakte baby-egels van nu zijn de moeders en vaders van volgend jaar, zegt Tonkes. ,,Dus mijn oproep is: koop een huisje en bijvoeding, dan is er niets aan de hand. Dan houd je de egel ook in zijn habitat, want in de opvang is het warm en daardoor gaan de egels niet in winterslaap. Terwijl het wel nodig is dat ze dat doen, want een winterslaap is een soort reset.”

