Vele storingen Leimuiderbrug baart brandweerkorps zorgen: 'Wij willen op tijd hulp kunnen bieden’

De alarmcentrale hanteert een systeem van ‘kazernevolgorde’, verklaart zij. ,,Wanneer onze meldkamer weet dat er een afsluiting is, zal deze de volgende kazerne alarmeren die op dat moment het snelste ter plaatse kan zijn.’’ Maar het is de veiligheidsregio niet bekend dat er ook dergelijke afspraken zijn als een brug in storing staat, laat de woordvoerder weten.

Onvoorspelbaar wanneer de brug het wel of niet doet

Heel snel seintje als ergens iets aan de hand is

De Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden liet eerder al weten dat haar meldkamer zelf checkt of ergens een brugstoring is. ,,We kijken via de routeplanner of ergens een brugstoring is. Zodra de ambulancechauffeur in de wagen stapt, legt hij contact met de meldkamer. Zodoende krijgen de hulpverleners heel snel een seintje als ergens iets aan de hand is.’’