Verbijstering dat tunnel in N207 geschrapt wordt: ‘Blijft één van de grootste knelpunten’

Nu de N207 door Leimuiden laten zoals ‘ie is, betekent over een jaar of acht opnieuw verkeersproblemen.

Daarvoor waarschuwt de gemeente Kaag en Braassem. De provincie Zuid-Holland moet bezuinigen en daarom is de onderdoorgang in de N207 naar bedrijventerrein Drechthoek geschrapt. Kaag en Braassem is daarover verbijsterd.

Het zit Kaag en Braassem zo hoog, zegt een woordvoerder, omdat Zuid-Holland nooit heeft gewaarschuwd dat het wel eens anders kon worden. ,,De provincie heeft meerdere keren bevestigd dat de viaduct-plus-variant zal worden uitgevoerd.’’

Uitgangspunten respecteren

Die afspraken zijn al in 2014 gemaakt, maar twee jaar geleden is er nog over gepraat. ,,De provincie heeft toen nogmaals bevestigd dat zij inhoud en uitgangspunten van alle overeenkomsten voor de N207-passage in Leimuiden respecteert’’, schrijft de gemeente aan gedeputeerde Frederik Zevenbergen.

Kaag en Braassem had destijds speciaal om zo'n gesprek gevraagd omdat toen de bouwplannen voor Leimuiden definitief in gang werden gezet. Die hangen allemaal samen met het viaduct. Nu kan de gemeente niet meer terug.

Onacceptabel

Kort en goed hoop Kaag en Braassem dat Zevenbergen z’n annuleringsbrief terugtrekt en de lopende gesprekken voortzet. Anders komen de daarmee samenhangende bedrijfsontwikkeling en woningbouw in gevaar. ,,En de passage van Leimuiden zal één van de grootste regionale knelpunten blijven en in de toekomst alleen maar groter worden. Dat is onacceptabel.’’

De heringerichte kruising mag nu aan de verwachtingen van Zuid-Holland voldoen, het is volgens Kaag en Braassem geen garantie voor de toekomst. Zo wil Alphen vanaf 2026 gaan bouwen in de polders Gnephoek en Noordrand en heeft Leimuiden een uitbreiding van het bedrijventerrein in de planning. Om dan niet verder dan 2030 te kijken, zoals Zuid-Holland doet, vindt Kaag en Braassem onverstandig.

De provincie zegt na de zomerstop de noodkreet van de gemeente te beantwoorden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.