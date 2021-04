Verbijstering nadat kankerfonds plots stekker uit Samenloop voor hoop trekt: ‘Niet uit te leggen’

Dit is de reden waarom de Samenloop voor Hoop zo populair is

25 augustus De inschrijving voor de Samenloop voor Hoop in Alphen in 2020 is amper begonnen of er staan alweer dertien teams op de deelnemerslijst. In Gouda en de Krimpenerwaard was dit jaar voor het eerst een loop, Woerden beleeft volgend jaar de vijfde editie. Waarom is de Samenloop voor Hoop zo populair?