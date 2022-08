Verdachte (30) aangehouden nadat hij ruit van café vernielt

UPDATE: met Reactie NVJ en PersVeilig Persfoto­graaf mishandeld en achter­volgd in Woerden: ‘Ze begonnen op mij in te slaan’

In Woerden is vannacht een persfotograaf mishandeld en achtervolgd. Hij maakte foto’s van een incident rond een verward persoon die in de sloot bij het Lekoord was gesprongen.

13:19