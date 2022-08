Verdachte (30) aangehouden nadat hij ruiten van café vernield

La Vuelta | Peloton trekt door West-Bra­bant voor derde etappe, start en finish in Breda

Breda is de start en finishplaats van de derde en laatste Vuelta-etappe in Nederland. De renners doen over 193,2 kilometer de nodige Brabantse dorpjes aan voor er, hoogstwaarschijnlijk, gesprint gaat worden in de Parel van het Zuiden. De renners vertrekken om 12.54 uur.

9:54