Verdachte aangehouden dreiging Nieuwkoop

updateEen 32-jarige Nieuwkoper, die ervan verdacht wordt gedreigd te hebben met een schietdrama in zijn woonplaats, is vanmiddag door de politie aangehouden.

Op een poster in een bushokje in Nieuwkoop was dinsdag met pen een onheilspellende tekst geschreven: ,,17 maart schiet ik iedereen dood bij de AH Markt. Nieuwkoop krijgt zijn drama, net als Alphen.'' Hiermee doelt de schrijver hoogstwaarschijnlijk op het schietdrama van 9 april 2011, waarbij zeven mensen om het leven kwamen.

De man zit vast voor verhoor, zijn betrokkenheid wordt onderzocht. De politie wil verder nog niets kwijt.

Ook medewerkers van de desbetreffende Albert Heijn aan het Reghthuysplein houden de lippen stijf op elkaar. ,,Het is heel goed nieuws", zegt teamleider en plaatsvervangend supermarktmanager Arnoud Kuipers. ,,Maar we mogen er verder geen uitspraken over doen."