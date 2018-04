‘Verdachte van familiedrama Bodegraven was ernstig ziek’

Update Overleden vrouw aangetroffen in woning Bodegraven; politie gaat uit van misdrijf

12:51 In een woning aan de Trompstraat in Bodegraven is vanmorgen een overleden vrouw aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf, vermoedelijk in relationele sfeer. Een man is aangehouden, zijn betrokkenheid wordt nog onderzocht.