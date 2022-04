Verdachten wapenvondst Alphen blijven in hun cel

In een schuur bij een woning aan de Meidoornstraat vonden agenten 22 pistolen, 22 automatische vuurwapens en vier antitankwapens. Enkele dagen later is een 29-jarige verdachte opgepakt, weer iets later de 44-jarige. Over wat hun rol bij de wapenvondst zou zijn geweest kan of wil het Openbaar Ministerie (OM) nog weinig zeggen. Ook wil het OM niet zeggen of beide verdachten een bekentenis hebben afgelegd. De hechtenis van de 29-jarige Alphenaar is onlangs al met drie maanden verlengd.