‘Verkiezingswinnaar’ GroenLinks buitenspel: ‘Ben geen verbitterde verliezer, maar dit ging wel héél erg snel’

Tweede plaats maximaal haalbare voor vrouwen van De Treffers

Na de eerdere 7-0 overwinning in de uitwedstrijd tegen SVE leek de thuiswedstrijd tegen de club uit Utrecht bij uitstek de gelegenheid voor De Treffers om het puntensaldo op te schroeven. Winnen deden de tafeltennissters uit Roelofarendsveen zaterdag ruim, maar de uitslag was minder royaal dan in het eerste duel: 5-2.

4 april