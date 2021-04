Vermiste Ann Lilian Atkinson (25) al bijna twee weken spoorloos: ‘Grote zorgen’

Bij de politie is vooralsnog slechts één tip binnengekomen over de vermiste Ann Lilian Atkinson (25). De verstandelijk beperkte vrouw verdween op zaterdagavond 3 april rond 21.15 uur bij een ‘zorgboerderij’ van Ipse de Bruggen in Zwammerdam. De zoekactie zal dus nog doorgaan.

Volgens de politie zijn er ‘grote zorgen’ over het lot van de vrouw. Ze vertrok zonder telefoon of geld op zak. De politie vroeg dinsdag aandacht voor de zaak via tv-opsporingsprogramma Team West en eerder ook via de eigen sociale media.

De zoekactie naar Ann is inmiddels meer dan 2000 keer gedeeld op Facebook. ,,De ervaring leert dat het soms even duurt totdat dit bruikbare tips oplevert”, geeft de politie aan. ,,We houden hoop.”

Astrid van Eik van stichting Zoek Je Mee raadt aan om de foto van Ann en berichten met haar beschrijving zo veel mogelijk te delen. ,,Dat blijft de beste manier om aandacht en herkenbaarheid te genereren. De meeste mensen worden gevonden doordat iemand ze toevallig herkent in het voorbijkomen.”

Tien jaar geleden raakte Atkinson op vijftienjarige leeftijd ook vermist. Toen woonde ze nog in het Drentse Beilen. Marcel Middelbos was op het moment dat dat gebeurde haar pleegouder. ,,Ann is destijds meerdere keren van huis weggelopen, dat zat echt een beetje in haar persoonlijkheid.” Gelukkig kwam Atkinson toen wel iedere keer boven water. ,,Ann is vrij makkelijk in de omgang en vertrouwt mensen erg snel. Als iemand haar positieve aandacht geeft, wordt ze daar snel vrienden mee. Dat is gevaarlijk, omdat sommige mensen dat helaas misbruiken.”

Bij zorginstelling Ipse de Bruggen willen ze nog niet veel zeggen over de vermissing. Bij vragen hierover verwijst Ipse de Bruggen naar de politie. Linthia van der Gaarden, zorgmanager van Ipse de Bruggen, wil nog wel kwijt dat de instelling zich zorgen maakt over het lot van Atkinson. ,,We hopen uiteraard dat zij snel gevonden wordt. Zo’n vermissing geeft ook altijd bezorgdheid en onrust onder de andere cliënten van haar locatie. We hopen dat ze veilig is en snel veilig terugkeert.”

Atkinson verbleef de afgelopen tijd op een locatie van Ipse de Bruggen aan de Rijksstraatweg, een voormalige boerderij aan de provinciale weg tussen Zwammerdam en Bodegraven. Het is een bewust gekozen plek buiten landgoed Hooge Burch in Zwammerdam - daar zitten veel cliënten van Ipse de Bruggen - waar bewoners ook dagbesteding krijgen. Ipse de Bruggen noemt het ‘een landelijke omgeving waar je rust kunt ervaren, maar ook makkelijk verbinding kan leggen met de maatschappij buiten de instelling’.

De bewoners aan de Rijksstraatweg bevinden zich in verschillende fasen van zelfredzaamheid. Ipse de Bruggen schrijft op de eigen website: ,,Wanneer je op de Rijksstraatweg woont wil je graag deelnemen aan de gewone wereld. We kijken naar wat jij kan en aankan.”

Atkinson is weliswaar 25 jaar, maar ze heeft wel een beperking, benadrukt de politiewoordvoerder. ,,Daarom halen we alles uit de kast om haar te vinden. Er is nu een tv-item geweest bij Omroep West, in deze regio dus. Maar we komen ook nog met de zaak op AT5, dat Amsterdam en omgeving bestrijkt. Voor Ann is Amsterdam bekend terrein, daarom zou het kunnen dat ze die kant op is gegaan. Ze lijkt heel streetwise, maar gaat ook makkelijk met anderen mee.”

Atkinson droeg op zaterdagavond 3 april zwarte kleding en een opvallende, kleurige hoofddoek. Ze is ongeveer 1 meter en 60 centimeter lang.

