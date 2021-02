Verrassing! Kondigt geboorte alpacababy de lente aan? ‘Normaal gesproken worden ze in de zomer geboren’

Een alpacababy in februari? Ardith Kwakernaak moest even goed kijken vanochtend. Een klein alpacaatje had ze (nog) niet verwacht. ,,Dit is het begin van betere tijden.”

Kwakernaak heeft op het land rondom haar boerderij in Alphen nu 9 alpaca’s (niet te verwarren met lama’s!) rondlopen. Al eerder verwelkomde ze kleintjes, maar niet zo vroeg in het jaar. ,,De buurman zei vanochtend dat er een alpaca achter in het land lag.”

Kwakernaak haastte zich naar de beestjes, bang dat ze er een ziek of zelfs dood dier aan zou treffen. De verrassing, een donker alpacajong, was des te groter. ,,Normaal gesproken worden alpaca’s vaak in de zomer geboren. April is dan al vroeg. Ik hoopte dat er deze zomer kleintjes zouden komen. Ik vond de moeder wel wat dikkig, maar ik had het nu nog niet verwacht.”

De Alphense kocht een jaar of drie geleden haar eerste alpaca. ,,Omdat ik ze zo leuk vind”, zegt ze. ,,Ze zijn lekker nieuwsgierig en brengen een lach op je gezicht. Het zijn leuke beesten en handige grasmaaiers.”

Een verrassing voor de familie Kwakernaak, op hun land werd vanochtend een baby alpaca geboren.

Ze houdt de dieren als hobby, al komt er wel eens iemand die de alpaca’s wil voeren of knuffelen. Er zijn ook alpaca’s die mee uit wandelen gaan. Nu in de coronaperiode is veel bezoek op het erf niet wenselijk en liggen de alpaca-uitjes stil.

Lichtpuntje

Hoe het jong gaat heten, is nog de vraag. Eerst moet het geslacht achterhaald worden. Met vader Mickey en moeder Yori gaat het goed, voor zover Kwakernaak kan zien. ,,Het dier zoekt al naar melk bij de moeder. Dat hou ik in de gaten, anders moet ik gaan bijvoeren. In principe laat ik de natuur zijn gang gaan, ik wist dus ook niet of de moeder drachtig was.”

Het alpacajong is in elk geval welkom en een lichtpuntje voor Kwakernaak, die een kapsalon aan huis heeft en dus al maanden zonder werk zit. ,,Een nieuwe bolletje wol op het land, dit is vast het begin van betere tijden!”

