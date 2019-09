Verweesd egeltje komt op krachten in afgedankte ziekenhuiscouveuse

Video Kerstsfeer nu al te proeven bij Intratuin: ‘Veel medewer­kers vinden kerst de mooiste tijd van het jaar’

25 september De opslagruimte staat tot aan het dak toe gevuld met kerstspullen. Langzaamaan neemt kerst de winkel over. ,,We nemen zes tot acht weken de tijd om de winkelinrichting helemaal om te gooien”, vertelt Leen Kroon, eigenaar van Intratuin. De eerste kersthuisjes en decoratieboompjes staan inmiddels in de schappen.