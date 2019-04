Verzamelaar William (57) heeft 3000 speeltjes uit Surprise-eieren

Drinkwater kan zelfs té schoon worden

12:13 Het drinkwater van Oasen behoort nu al tot het schoonste in de wereld. Maar het wordt nog schoner na de vernieuwing van de zuiveringsstations in Kamerik en Nieuw-Lekkerland. Dan zal al het water dat daar wordt geproduceerd, worden gezuiverd met membraanfilters. Het is dan zo schoon, dat Oasen er weer stoffen aan moet toevoegen.