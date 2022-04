Victoria Koblenko bij benefiet voor Oekraïne in Alphen: ‘Ze vindt ons initiatief helemaal top’

Dankzij hopen paarden­poep zijn er steeds meer ringslan­gen: ‘Maar ze worden ook doodgere­den’

Het gaat steeds beter met de ringslang. Met grote regelmaat worden deze schuwe reptielen gespot. Dat is mede te danken aan vrijwilligers die de ringslangen een handje helpen door broeihopen voor ze te maken. In Vinkeveen is dat niet meer nodig. ,,Zij vinden hier hun weg zelf.”

1 april