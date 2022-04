Vier gewonden bij frontale botsing op veelbesproken provinciale weg, krijgt niet etiket ‘gevaarlijk’

voor 'n prikkie Strandge­voel in je eigen tuin: Brenda verkoopt tafels van stads­strand

Een ton op z’n kop is een stoel en een lege fles wijn een kaarsenstandaard. Met een beetje creativiteit kun je zonder al te veel geld de mooiste dingen maken. Zo kwam het dat Brenda de Graaf 25 haspels omtoverde tot tafels. Ze richtte er een compleet terras mee in. Via Marktplaats verkoopt ze de ‘tafels’.

