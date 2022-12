Vier keer hommeles in twee weken: deze noodgreep moet Leimuiderbrug aan de praat houden

Wie heeft dé oplossing voor de files in Boskoop en Waddinx­veen? ‘Elk idee roept veel emotie op’

Wéér claimen enkele partijen dé oplossing te hebben voor het verkeersinfarct in de hefbrugdorpen Boskoop en Waddinxveen. Eén ding is helder: als politici in 2024 knopen doorhakken over extra wegen en tunnels maken ze nooit iedereen blij.

