Vijf tips over vermiste Ann Lilian Atkinson (26): ‘Ze is erg kwetsbaar en we hopen haar snel te vinden’

De politie heeft vijf tips binnengekregen over de vermiste Ann Lilian Atkinson (26) na de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond. De jonge vrouw is echter nog niet gevonden.

,,Alle tips worden onderzocht en nagetrokken”, zegt een woordvoerder. ,,We hopen vooral dat als iemand Ann herkent en heeft gezien, dat mensen contact met ons opnemen. Ann is zeer kwetsbaar en we hopen haar snel te vinden.”

De zorgen om de vermiste vrouw zijn groot. Gevreesd wordt dat zij mogelijk ergens tegen haar wil wordt vastgehouden en niet in staat is zelf te vertrekken. Ann heeft volgens de politie verstandelijke vermogens van een kind van vier jaar. ,,Dit zou je niet zeggen als je haar ziet of ontmoet. Ze is heel open en spreekt makkelijk mensen aan.”

De politie roept iedereen op te helpen om Ann te vinden. ,,Soms gebruikt ze de naam ‘Liza’ in plaats van Ann. Op de foto lijkt het alsof ze geen haar heeft, maar dat is haar hoge haargrens. Inmiddels kan ze haar haar ook anders dragen of wellicht een pruik dragen.”

Ann Lilian Atkinson (26) is op 5 december vertrokken uit een zorginstelling in Zwammerdam en is sindsdien vermist.

Spoor

Drie dagen na haar vertrek uit zorginstelling Ipse de Bruggen op 5 december vorig jaar is Ann nog gezien in Amsterdam aan de Wilnisgracht. Maar ondanks uitgebreid onderzoek, flyeracties en oproepen in de media, ontbreekt ieder spoor.

De woordvoerder: ,,Ann gaat makkelijk mee met mensen. Dit maakt haar een makkelijke prooi voor mensen met verkeerde intenties. Dat is de vorige keer toen zij vermist was helaas ook gebeurd. Ze is in verkeerde handen gevallen en er is misbruik van haar gemaakt.”

Het is niet de eerste keer dat Ann haar thuis bij Ipse de Bruggen plotseling verlaat. Ook op 3 april vorig jaar vertrok ze, zonder telefoon of pinpas en werd er wekenlang een zoektocht op touw gezet. Doordat ze zonder spullen vertrok, was de vrouw lastig te traceren. Dat gebeurde vorig jaar na ongeveer een maand op 5 mei. Ann werd in goede gezondheid gevonden.

