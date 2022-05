Vijftig jaar geleden werden in Zwammerdam zes Romeinse schepen gevonden; deel jouw verhaal

Dat wil archeoloog Tom Hazenberg weten. Voor het project Do you remember? sloeg zijn bedrijf de handen ineen met het Alphense museumpark Archeon en de mensen achter minimuseum Nigrum Pullum op landgoed Hooge Burch in Zwammerdam. Via interviews, ingestuurde foto’s en filmpjes én vondsten van 50 jaar geleden willen zij het verhaal vertellen over het opgraven van de schepen en het bestaan van de vroegere nederzetting Nigrum Pullum, langs de Romeinse grensweg (Limes).

Dat een halve eeuw geleden zes Romeinse schepen werden gevonden in Zwammerdam is ‘uniek’ en dus nu een feestje waard, vindt Hazenberg. ,,In Archeon zijn we al een poos bezig de Zwammerdam-schepen te restaureren. Daar mag publiek bij en we maken nogal eens mee dat mensen met bijzondere verhalen komen. Daar luisteren we natuurlijk gretig naar. Nu willen we mensen ook de kans geven hun verhalen en herinneringen te delen met anderen.” Dat kan door die te sturen naar Hazenberg Archeologie of naar Archeon.

Volledig scherm Archeoloog Tom Hazenberg (rechts) met Archeon-directeur Jack Veldman in één van de schepen die in Alphen worden opgeknapt. © Merel Klijzing

Koningin

Hazenberg hoopt dat mensen ook nog bewaarde foto’s kunnen delen van de opgravingen en het bezoek van toenmalig koningin Juliana in 1974 aan de plek waar de schepen werden opgegraven (nu Hooge Burch). ,,Ik denk dat daar destijds ook mensen rondliepen, toen muntjes, speldjes, potten en ander huisraad van de Romeinen vonden en dat hebben bewaard. Het zou leuk zijn om daar nu een tentoonstelling van te maken.”

De bedoeling is dat de gerestaureerde Romeinse schepen, die eerst jarenlang in Lelystad zijn bewaard, over enkele jaren in vol ornaat te zien zijn in het Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum bij Archeon.

Volledig scherm In Archeon is een 'Romeinse scheepswerf', daar kunnen bezoekers uitleg krijgen over de vondst en restauratie van de 'Zwammerdam-schepen'. © Martin Sharrott

