Vlammen van anderhalve meter slaan uit droog gras: jongens (13) betrapt op brandstichting

Géén 1 aprilgrap! Het wordt -5 graden; zo overleef je de sneeuw en vrieskou

Grrr. Zijn we net aan de lente gewend, komt de winter vanaf donderdag om de hoek zetten. Nee, dat is zeker geen 1 aprilgrap, verzekert weerman Mees Weststrate. Gaan we van 20 graden plotsklaps naar -5 graden. Help! Hoe komen we ongeschonden de kou en sneeuw door?

18:35