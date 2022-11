‘Vlinder-bus’ op vrijdagavond zeer populair, gaat hij ook in het weekend rijden?

Onlangs is de proef met de Vlinder-bussen voor het eerst geëvalueerd. Volgens Arriva stappen elke doordeweekse avond wel 30 tot 60 reizigers in. Tussen 20.00 en 21.00 uur is het het drukst. In de zomervakantie daalde het aantal reizigers even flink, maar in grote lijnen is er sprake van groei. De teller stond begin september op ruim 4000 reizigers en dat in zes maanden.