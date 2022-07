Voedselpark bij kinderboerderij Zegersloot? Best, maar het kan nog even duren

Bij kinderboerderij Zegersloot in Alphen komt een voedselpark, meldt de gemeente. Het plan is nog in een pril stadium, benadrukt voorzitter Wim Roest van de Stichting Alphense Kinderboerderijen (SAK).

Het nieuwe voedselpark kan op z’n vroegst komend najaar open, melden burgemeester en wethouders van Alphen in hun reactie op schriftelijke vragen van GroenLinks. Deze partij had aan de bel getrokken over het verdwijnen van voedselpark Gnephoek. Het moest weg voor woningbouw en de beheerders van dit park hebben hun stichting inmiddels ontbonden, bevestigt de gemeente. Eerder waren beide partijen nog in gesprek over verhuizing.

Beloftes

Maar er is dus wel een nieuw voedselpark in de maak. ,,De komende tijd worden nadere afspraken voorbereid voor het inrichten van het voedselpark Zegersloot”, meldt de gemeente. Er is wel eens gesproken over het inrichten van een hoek van de kinderboerderij bij de Zegerplas als voedselpark, bevestigt SAK-voorzitter Roest. ,,Maar er zijn ook nog wat andere zaken die spelen en aanpassingen vergen, dus het kan nog wel even duren voordat we echt aan de slag gaan. Ik schat in dat dat voedselpark er dit jaar nog niet komt, ook al weet ik dat het college misschien beloftes heeft gedaan aan de gemeenteraad en daarom haast heeft.”

Een voedselpark is een plek waar gewassen worden verbouwd en waar periodiek wordt geoogst. Nu die plek in de Gnephoek is ontruimd en die bij de Zegerplas er voorlopig niet is, zit Alphen niet helemaal zonder. Aan de Ridderbuurt is namelijk ook een voedselpark, van de Stichting Voedzaam Land.

Bij de kinderboerderij aan de Zegerplas, net buiten het terrein en in de buurt van het klimpark, zou eerder ook een minibos komen. Dat plan bestaat nog steeds, bevestigt Roest. Maar inmiddels is er ook een minibos (Irenebos) in Zegersloot-Noord.

