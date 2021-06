Vogel raakt verstrikt in bliksemafleider: brandweer rukt uit

Groene Hart in 1936 Hoe een goederen­trein vlakbij Woerden met volle snelheid op gekantelde wagons klapte

4 juni In de late avond van 7 oktober 1936 ontspoorde een trein in de polder bij Woerden. De gevolgen waren rampzalig; enkele minuten later klapte een goederentrein op de ontspoorde wagons. Twee personen kwamen hierbij om het leven, zeven raakten gewond.