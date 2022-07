Volvo verhuist binnen Alphen: kassa van de gemeente rinkelt flink

Honderden hectares aan golfbanen, kunnen daar niet beter huizen op gebouwd worden?

Golfbanen nemen veel ruimte in; die in Bentwoud beslaat bijvoorbeeld 108 hectare. De vraag rijst of deze grond niet beter kan worden gebruikt voor huizen, nu een resort in Purmerend deels wordt bebouwd. Directeur Carla Prins-Laban van Golfbaan Bentwoud noemt deze oplossing ‘kortzichtig’.

