Voor dit verstopte pad op een onbewoond eiland heb je niet alleen wandelschoenen nodig, maar ook peddels

‘Alle dagen zijn fijn’ zong het koor van Kinderen voor Kinderen eens over een onbewoond eiland. Het liedje had zomaar kunnen gaan over de Geitenkamp. Een eilandje op de Nieuwkoopse Plassen waar alleen dieren wonen. Recreanten leggen er overdag hun bootjes aan en strekken de benen op het 1-kilometer tellende Pimmetjespad. Een onverhard wandelpad over deinende veengrond, langs hooi- en rietland. Vanuit Villa Kakelbont, de kijkhut, speur je het water af naar de vliegende en zwemmende bewoners van dit gebied zoals de kiekedief.