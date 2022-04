Voor één keer kokende barman en serverende koks: ‘hopen dat de kip gaar op tafel komt’

Interview Burgemees­ter Spies werd uitgeschol­den voor nazi toen ze hond uitliet: ‘Verruwing die we niet moeten willen’

Ze werd zelf op straat voor nazi uitgemaakt en een kandidaat-raadslid kreeg een doodsbedreiging op sociale media. Het lage vertrouwen in de overheid en het gebrek aan respect van inwoners voor politici is erg zorgelijk, zegt burgemeester Liesbeth Spies van Alphen. ,,Het is écht heel hard werken. Raadsleden horen het vooral wanneer we dingen níet goed doen.”

