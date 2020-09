Voor het eerst sinds 1968 geen Kaaskoningin in Bodegraven: ‘Functie is te groot om online te doen’

Wat is een Kaaskoningin precies?

,,De Kaaskoningin is rondom de Najaarsmarkt voor even de baas in Bodegraven. Zij bezoekt de braderie, verenigingen, door middel van handjeklap koopt ze ergens een kaasje en ze zegt ook even de mensen in het bejaardentehuis gedag. Voor de ouderen is dat heel bijzonder, omdat het feest vroeger veel statuur had. Het was jaarlijks het enige feest in Bodegraven.”