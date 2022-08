Voorlopig stikstofplan Nieuwkoopse Plassen: minder boeren, werkwijze moet anders

Rolstoel­ten­nis­ster Lizzy (18) uit Alphen maakt debuut op US Open: ‘Ik blijf altijd vechten’

Lizzy de Greef kan in september voor een primeur zorgen bij de grand slam US Open in New York. Het prestigieuze toernooi in Amerika voegt voor de eerste keer de categorie junioren rolstoeltennis aan het wedstrijdprogramma toe. En de 18-jarige Alphense staat bovenaan op de plaatsingslijst.

6 augustus