Voorzitter Groene Hart Jazz: ‘Je moet zorgen dat er aansluiting is met jong publiek’

Gerard Haneveer, voorzitter Groene Hart Jazz, wil jazz terugbrengen in het Groene Hart. Bij restaurant Tijsterman in Nieuwkoop onder meer.

Wat is Groene Hart Jazz?

,,Groene Hart Jazz komt voort uit het Project Orkest Nederland. Een klassiek orkest, maar er kwamen ideeën voor iets anders. Toen ben ik ‘bekeerd’ tot de jazz en kwam ik erachter dat er in het Groene Hart weinig podia voor jazzmuziek zijn.’’

Is jazz nog hot?

,,Ik denk dat de belangstelling voor jazzmuziek groeiend is. Op diverse plekken, en zeker in de grote steden, wordt weer meer jazz gespeeld. Er is wel een verschuiving. Dixieland bijvoorbeeld is leuke muziek, maar je trekt er weinig publiek mee. Je moet zorgen dat er aansluiting is met jong publiek. Dat proberen we bijvoorbeeld met de New Cool Collective. Muziek die jonge mensen aanspreekt.’’

Voortaan klinkt dus weer jazzmuziek over de Nieuwkoopse Plassen?

,,Ik kwam al regelmatig bij Tijsterman en ik weet dat er vroeger door de Rotaryclub Nieuwkoop Jazz aan de Plazz werd georganiseerd. Nu Natuurmonumenten er geen bezoekerscentrum meer heeft, is er ruimte gekomen voor evenementen. Willem en Mathijs Tijsterman waren meteen enthousiast. Elke laatste zondag van de maand is er jazzmuziek van 15.30 tot 17.30 uur. De eerste keer zondag 27 maart en daarna op 24 april. De toegang is gratis. We sluiten het seizoen af op zaterdag 28 mei met een festival. Maar in september starten we met een nieuwe reeks.’’

Een festival?

,,Dan is er vanaf 18.00 uur tot 23.30 uur muziek op twee podia tegelijk. Dat doen we samen met de Rotary Club. Er zijn zeven bands. Over de line-up kan ik nog niet veel zeggen, maar het zijn bekende namen. Vandaar dat we een toegangsprijs vragen van tussen de 25 en 35 euro. Daarvan is een deel bestemd voor Oekraïne.’’



Wat is jullie droom?

,,Jazz terugbrengen in het Groene Hart, met een diversiteit aan stijlen, waardoor je ook een jonger publiek trekt. We zijn onlangs ook in Bodegraven gestart met Podiumcafé Baas. Daar zijn jazzmiddagen op elke tweede zondagmiddag van de maand.’’



Nog plannen voor de eerste en de derde zondag?

,,Eerst maar even wachten hoe dit loopt.’’