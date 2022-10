Vorig jaar verraste Douwe Boonstra met een coup in de openingswedstrijd. Hoe debuteert hij dit seizoen?

Direct demarreren bij de start en met twee ronden voorsprong aankomen, dat was wat marathonschaatser Douwe Boonstra uit Nieuwkoop vorig jaar deed in de allereerste wedstrijd van het seizoen. Als debutant op het hoogste niveau zit zo’n stunt er dit jaar waarschijnlijk niet in, maar ambities heeft hij wel degelijk. ,,Ik wil niet als pelotonvulling rond rijden’’

Het was een vooropgezet plan, de overval die Douwe Boonstra vorig jaar met zijn ploeg Groenhartsport.nl pleegde op het beloften-peloton. Het was niet alleen de traditionele seizoensopening op de Jaap Eden-baan in Amsterdam, maar ook de eerste race na 600 dagen zonder wedstrijden door corona en daarom een goed moment voor iets bijzonders.

,,We wisten dat ik goed was en we dachten ook dat niemand van het peloton dit zou verwachten’’, vertelt hij. De coup werkte, Boonstra had na vijftien ronden het peloton gelapt en pakte verderop om het helemaal af te maken nog maar een extra rondje. ,,Het is heel bijzonder als je een heel plan maakt en het vervolgens ook allemaal precies zo gaat’’, zegt hij terugkijkend.

Inmiddels is hij gepromoveerd van de beloften naar de topdivisie, het hoogste marathonniveau, waar hij het met zijn ploeg zal moeten opnemen tegen erkende toppers als Gary Hekman, Jorrit Bergsma, Bart Hoolwerf en Bart Swings. Indrukwekkende namen, maar daar laat hij zich niet gek door maken. ,,Het komende jaar wil ik echt meedoen in de wedstrijd’’, licht hij zijn plannen toe.

,,Ik kijk er met heel veel zin en erg veel vertrouwen naar uit. Het is wel een ander peloton waar ik dit jaar mee rij en ik moet even afwachten wat mijn plekje gaat zijn. Maar ik wil niet topdivisierijder zijn en als pelotonvulling rondrijden. Ik wil me ook kunnen laten zien in de wedstrijd en hopelijk in de kopgroep in de finale mee kunnen doen. Dat is dit jaar voor mij de ambitie.’’

Die eerste wedstrijd kijkt hij daarom reikhalzend naar uit, met de nodige gezonde wedstrijdspanning, zo legt hij uit. ,,Natuurlijk is het wel een soort van spannend. Schaatsend gaat het dit jaar bij mij gewoon goed, maar het is toch altijd de spanning voor de eerste wedstrijd.’’

De ploeg, die op het hoogste niveau onder de naam Sportchalet Viehhofen acteert, is intussen klaar voor het grote werk. Zo stond Niels Overvoorde vorig jaar nog op het NK-podium en staat het team met oudgediende Timo Verkaaik, routinier Christiaan Hoekstra en de sprintende aanvaller Tom den Heijer gewoon ijzersterk.

Dat is wel nodig om enigszins overeind te blijven in het geweld tussen de machtsblokken van Jumbo, Reggeborgh en Zaanlander. Maar daar heeft hij het volste vertrouwen in. ,,Ik denk dat we door attractief te koersen, echt mee kunnen doen. We zijn een aanvallende ploeg. We moeten het niet hebben van een saaie optocht en een massasprint, dat zou voor ons niet heel best zijn.’’

Aanvallen, het initiatief nemen en als het even kan gebruik maken van de strijd tussen de grote teams, het is het spel dat zijn ploeggenoten in de topdivisie vorig jaar steeds beter wisten te spelen. Met een sterke aanvaller als Douwe erbij, moet de ploeg weer een stap kunnen maken en dat is wat hij zelf ook graag wil. Douwe Boonstra heeft daarbij zijn vizier dan ook nadrukkelijk op de lange termijn gericht: dit seizoen mee met de ontsnapping, maar verderop zeker meestrijden om de prijzen. ,,Ik zou het uiteindelijk supergaaf vinden om bij de Topdivisie op het podium te staan. Dat is echt wel een doel waar ik naartoe werk de komende jaren.’’

