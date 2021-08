Vorig jaar won ze bijna 100.000 euro met tv-programma; hoe gaat het nu met zangeres Tess?

Meedoen aan een televisieprogramma? De uit Boskoop afkomstige Tess van der Zwet had zo haar bedenkingen. ,,Het blijft televisie, dus wat is er echt en wat is geënsceneerd? Het is ook afwachten hoe je wordt neergezet’’, vertelt ze.



,,Ik ben ook geen allround zangeres. In mijn genre heb ik mijn stem gevonden. The Voice is bijvoorbeeld te mainstream, daar zou ik niet veel aan hebben.’’