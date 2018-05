Vrachtschip vaart tegen Albert Schweitzerbrug aan

Update/videoHet vrachtschip Actief van V.O.F. Otterspeer-Blonk is vanavond tegen de Albert Schweitzerburg in Alphen gebotst. De stuurhut raakte daarbij zwaar beschadigd. De schipper en zijn familie kwamen met de schrik vrij.

De brug had geen noemenswaardige schade. Het auto- en scheepvaartverkeer kon gewoon door. Het ongeval gebeurde rond 18.00 uur. Hulpdiensten kwamen in eerste instantie massaal in actie. Ambulances en de traumaheli werden teruggeroepen toen er geen gewonden bleken te zijn.

Kabaal

,,Het was een enorm kabaal, alsof een glascontainer werd geleegd’’, omschrijft de Alphense burgemeester Liesbeth Spies het geluid dat ze hoorde op het moment van de aanvaring. Spies woont in de buurt van de brug. ,,We hebben even gekeken of er hulp nodig was, maar de hulpdiensten en de provincie waren snel ter plaatse.’’

Co de Pater en dochter Claudia zaten bij de brug te vissen. ,,We hoorden een enorme knal en zeiden tegen elkaar ‘dit gaat niet goed’. Toen zagen we nog niets. Daarna kwam de boot onder de brug door schuiven en zagen we een man en een vrouw gebukt in de stuurhut staan.’’ . Het ruim was leeg, waardoor de boot hoger in het water lag dan met vracht. Onderzoek moet de exacte oorzaak van het ongeval uitwijzen.

Volledig scherm De brandweer heeft een ladder tussen de wal en het schip geplaatst. © Joshua Bos

Volledig scherm Een vrachtschip is tegen de Albert Schweitzerbrug aangevaren. © Joshua Bos