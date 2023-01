Vrachtwagen gekanteld op N11, weg mogelijk rest van de dag dicht

De vrachtwagen ligt door de klap dwars over de weg. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands Midden meldt dat er één inzittende van de personenauto bekneld zat. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is onduidelijk. Ook is onbekend of de chauffeur van de vrachtwagen gewond is geraakt. ,,We gaan onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval”, aldus de politiewoordvoerder. De weg is in beide richtingen dicht tussen Hazerswoude en Alphen aan den Rijn-West.